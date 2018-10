Pitagora

Rai Filosofia propone una speciale per indagare la storia della filosofia tramite uno dei suoi primi protagonisti: Pitagora di Samo. Scienziato, filosofo, legislatore, la vita di Pitagora è ammantata di leggenda. Nato nel VI secolo a.C., Pitagora è stato oggetto di diverse biografie, che spesso ne hanno suggerito una natura divina e hanno mischiato i suoi insegnamenti scientifici, la sua dottrina religiosa e il suo celeberrimo teorema con quello dei cosiddetti pitagorici. Precorritore del vegetarianesimo, politico, fondatore di una setta che vedeva nella conoscenza - compresa quella scientifica - la via di purificazione e di catarsi dell'anima, Pitagora è una figura tanto antica quanto ancora portatrice di contenuti per la contemporaneità.

Questo speciale vuole proporre un percorso tra i diversi ambiti di indagine di Pitagora e dei pitagorici, affrontando l'astronomia, la dottrina dell'anima e della metemsomatosi, i suoi contatti con l'orfismo.