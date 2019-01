Quarta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Giunto alla quarta edizione, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi presenta due cinquine finaliste: una destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni (+6) e una a lettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni (+11).

Il premio è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), e con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair.

I libri sono stati scelti dal Comitato scientifico, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion, Granarolo). Ecco le due cinquine emerse dai 66 titoli proposti quest’anno dagli editori:

Categoria +6

Michelle Cuevas , Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini – Tradotto da T. Spagnoli

, Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini – Tradotto da T. Spagnoli Luca Doninelli , Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni, Bompiani – Illustrato da N. Donaldson

, Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni, Bompiani – Illustrato da N. Donaldson Anne Fleming , Una capra sul tetto, Mondadori Ragazzi – Tradotto da A. Ragusa. Illustrato da J. Portillo

, Una capra sul tetto, Mondadori Ragazzi – Tradotto da A. Ragusa. Illustrato da J. Portillo Michael Morpurgo , Lo sbarco di Tips, Piemme – Tradotto da M. Rullo. Illustrato da M. Foreman

, Lo sbarco di Tips, Piemme – Tradotto da M. Rullo. Illustrato da M. Foreman Ingunn Thon, Olla scappa di casa, Feltrinelli – Tradotto da A. Tonzig

Categoria +11

Pierdomenico Baccalario , Le volpi del deserto, Mondadori Ragazzi

, Le volpi del deserto, Mondadori Ragazzi Annet Huizing , Come ho scritto un libro per caso, La Nuova Frontiera Junior – Tradotto da A. Becchi

, Come ho scritto un libro per caso, La Nuova Frontiera Junior – Tradotto da A. Becchi Maria Parr , Lena, Trille e il mare, Beisler – Tradotto da L. Barni

, Lena, Trille e il mare, Beisler – Tradotto da L. Barni Katherine Rundell , Capriole sotto il temporale, Rizzoli – Tradotto da M. Pace

, Capriole sotto il temporale, Rizzoli – Tradotto da M. Pace Guido Sgardoli, The Stone. La settima pietra, Piemme

Istituito nel 2016 e giunto alla quarta edizione, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso. Spetta ora ai giovani giurati leggere i libri finalisti selezionati dal Comitato scientifico ed esprimere le proprie predilezioni. Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo e culturale, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge nell’assegnazione del riconoscimento circa mille studenti fra i 6 e i 15 anni di età, provenienti da 105 scuole e biblioteche in Italia e all’estero, invitandoli a rivelarci con il loro voto quali sono le storie, i personaggi, gli autori più amati. Il premio sarà assegnato nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair (1-4 aprile 2019).