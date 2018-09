Raccontare le donne: sei classici

In occasione dell’8 marzo Rai Letteratura riunisce in uno Speciale sei grandi scrittrici che hanno posto al centro della loro opera il mondo femminile, le sue aspirazioni, le sue contraddizioni. Da Jane Austen a Virginia Woolf, da Colette a Magda Szabó, da Edith Wharton a Natalia Ginzuburg: sei classici da leggere e rileggere per il loro valore letterario ma anche per riflettere sulla condizione della donna.