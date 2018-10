Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo (1901-1968) è stato uno dei più importanti poeti italiani di tutti i tempi e tra i principali esponenti della corrente poetica dell'ermetismo. Quasimodo è stato inoltre traduttore di molti classici greci e delle opere teatrali di Molière e Shakespeare. Nel 1959 è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura.