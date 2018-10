Speciale Festival della Scienza - Genova 2018

Il Festival della Scienza riparte sotto il segno dei Cambiamenti. Genova rialza la testa e si mobilita per accompagnare la scienza italiana e internazionale nella maratona della divulgazione che in questa edizione prende il via il 25 ottobre per concludersi il 4 novembre.

Con lei, in veste di media partner, c'è RAI Cultura.

Un programma ricchissimo di eventi, mostre, spettacoli e naturalmente conferenze, che spaziano dalla big science alla medicina, dai cambiamenti climatici alla robotica, dalla sostenibilità globale alle bio e nanotecnologie con un occhio alle galassie e uno all'infinitamente piccolo, la mente perduta tra formule e algoritmi e gli occhi a esplorare il mondo intorno a noi.