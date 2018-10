Speciale Fiabe per bambini

Il 20 novembre, Giornata mondiale per l’infanzia, nella data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York (1989) Rai Scuola propone uno Speciale Fiabe per bambini con una selezione di preziosi video dalle Teche Rai. Il grande scrittore e illustratore per ragazzi Pinin Carpi (scomparso nel 2004) legge tre dei suoi racconti: I bambini che giocano a palla nel prato, Il papà mangione e Mauro e il leone; l’attore Alberto Lionello legge due fiabe dei fratelli Grimm: Gli gnomi e Il principe ranocchio.