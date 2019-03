Speciale Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down

In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo, Rai Scuola ha realizzato uno speciale con interviste a professionisti, educatori e persone con sindrome di Down.

L'occasione è stata il Convegno "Sono Adulto" che si è svolto l’8 e il 9 marzo scorso, organizzato da Erickson a Rimini, che ha visto la partecipazione di oltre 700 operatori, psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, ma anche a genitori e persone che vivono la disabilità in prima persona.

L'obiettivo è rispettare la dignità, l’autonomia individuale e l’indipendenza delle persone con disabilità; combattere gli stereotipi e promuovere la consapevolezza delle capacità delle persone con disabilità.