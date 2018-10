Speciale: il Mese dell`Educazione Finanziaria e il Comitato Edufin

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove la prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” ad ottobre 2018, che comprende attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Il Mese si aprirà con la Settimana mondiale dell’investitore (“World Investor Week”) e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio.

In questo speciale Rai Scuola ha raccolto le testimonianze dei promotori dell'iniziativa per raccontare le attività svolte del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria