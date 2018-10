Speciale inclusione scolastica

Rai Scuola, in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, intende con questo Speciale approfondire il tema dell’inclusione scolastica attraverso una ricchissima serie di interviste ad attori ed esperti del settore che affrontano sia dal punto di vista teorico che da quello pratico i molteplici aspetti di un approccio all’insegnamento, e soprattutto a forme di apprendimento, inclusivo e collaborativo, attraverso discipline come la pedagogia, la psicologia dello sviluppo, le scienze cognitive, la psicobiologia, la neuropsichiatria infantile e non ultimo attraverso l'esperienza quotidiana dell'insegnamento, allo scopo di costruire un quadro il più possibile completo ed esaustivo non solo dell’attuale situazione, ma anche e soprattutto degli sviluppi prossimi venturi di una scuola finalmente per tutti, nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ciascuno studente per ogni fascia di età.

GLI ESPERTI:

Filippo Barbera - Maestro di scuola primaria

Irene Biemmi - Docente di Pedagogia sociale

Camillo Bortolato - Insegnante e pedagogista

Fabio Celi - Docente di Psicologia clinica

Gianluca Daffi - Docente di Interventi psicoeducativi

Michele Daloiso - Direttore del gruppo di ricerca Deal

Heidrun Demo - Ricercatrice Libera Università di Bolzano

Giuliana Franchini - Psicologa e psicoterapeuta

Giuseppina Gentili - Insegnante e formatrice

Dario Ianes - Docente di Pedagogia speciale

Daniela Lucangeli - Docente di Scienze cognitive dello sviluppo

Giuseppe Maiolo - Psicologo e psicoterapeuta

Daniele Novara - Pedagogista e Presidente CPP

Alberto Oliverio - Psicobiologo

Eva Pigliapoco - Insegnante di scuola primaria

Carlo Scataglini - Insegnante di sostegno

Ivan Sciapeconi - Insegnante di scuola primaria

Benedetta Tobagi - Scrittrice e giornalista

Massimo Turrini - Psicologo dello sviluppo

Paola Venuti - Direttrice DiPSCo Università di Trento

Stefano Vicari - Primario di Neuropsichiatria infantile

Francesco Zambotti - Pedagogista e Responsabile settore scuola Erickson