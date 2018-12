Speciale KUM! Festival 2018

Il Kum! Festival è una manifestazione ideata e diretta da Massimo Recalcati, la cui 2^ edizione si è tenuta dal 19 al 21 ottobre 2018 ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana, antico lazzaretto cittadino, luogo scelto non ha caso per dare spazio grazie al KUM! proprio ai temi del welfare, della politica sanitaria, del disagio, della cura e delle sue possibili declinazioni filosofiche e sociali.

Il sottotitolo del festival: Curare, Educare, Governare, si riferisce ai tre mestieri impossibili secondo Freud, e sottolinea la difficoltà e la complessità spesso multidisciplinare del curare e del prendersi cura. Risurrezioni è invece il tema scelto per questa seconda edizione: dal concetto cristiano di rinascita a nuova vita, a un'idea di rigenerazione del malato grazie alla cura giusta al momento giusto, rilevando l'importanza di fiducia e speranza come elementi cruciali nel percorso di guarigione: "Testimoniare che non tutto è morte, non tutto è devastazione, non tutto è destinato a finire, che risorgere è un compito della vita".

In questo Speciale di Rai Filosofia le interviste ad alcuni dei protagonisti e degli ospiti principali di questa 2^ edizione di Kum! Festival: Massimo Recalcati, direttore scientifico del festival e psicoanalista; Uberto Zuccardi, psicologo e psicoanalista; Aldo Becce, psicologo e psicoterapeuta; e Stefania Carnevale, professore associato di Diritto processuale penale all’Università di Ferrara.