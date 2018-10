Speciale Parole a Scuola

Venerdì 9 febbraio 2018 si è svolta a Milano Parole a scuola, una giornata di formazione gratuita sul tema delle competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi, a cura dell’associazione Parole O_stili, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Durante la giornata, che ha visto svolgersi oltre 30 tra lezioni frontali, panel e workshop interattivi, il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha presentato i dati della ricerca EU Kids On Line, incentrata sull’accesso, gli usi, i rischi e le opportunità di internet per i ragazzi italiani; mentre l’associazione Parole O_Stili, che ha curato l’evento, ha presentato il Manifesto per la comunicazione non ostile, documento scritto e votato da una community di oltre 300 comunicatori, blogger e influencer, una carta con 10 princìpi utili a ridefinire lo stile con cui stare in Rete.

Rai Scuola ha partecipato all'evento e in questo Speciale ha raccolto alcune interviste incentrate sui principali temi trattati durante la giornata:

- Rosy Russo, presidente dell’associazione Parole O_Stili

- Giuseppe Pierro del Miur

- Vera Gheno, sociolinguista

- Orazio Spoto, esperto di marketing digitale

- Stefania Bassi, maestra e animatrice digitale

- Francesco Nicodemo, autore Disinformazia