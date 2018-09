Speciale Tutti a Scuola: inaugurazione dell`anno scolastico 2018/2019

Oggi nel cortile dell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri ‘G. Cerboni’ di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, si tiene la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico “Tutti a Scuola”. Questa nuova location della manifestazione, che tradizionalmente si svolge nel cortile del Quirinale, è stata scelta per rappresentare una parte importante del Paese: le isole.

All’evento parteciperanno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. In platea quasi 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo: da Paola Cortellesi, con un monologo sul bullismo, ai cantanti Lorenzo Baglioni e Fabrizio Moro; dalla campionessa di nuoto Simona Quadarella a Maria Navarria, medaglia d' oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di quest’anno in Cina. E, ancora: il velocista Filippo Tortu e gli schermisti Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Alessio Foconi; l’atleta olimpico di bob, originario proprio di Portoferraio, Francesco Costa. In rappresentanza degli atleti paralimpici, tre nuotatori campioni mondiali - Simone Barlaam, Carlotta Gilli, Antonio Fantin - e Riccardo Bagaini, bronzo negli ultimi Europei di atletica nei 200 metri. Giovanni Malagò, presidente del Coni e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, accompagnano gli atleti.

La cerimonia, condotta dall'attrice Claudia Gerini e da Flavio Insinna, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle ore 16.30 alle ore 18.40, circa. E sarà rilanciata attraverso i canali social del Ministero con l’hashtag #Tuttiascuola.

In questo speciale Rai Scuola vi racconterà passo passo questa giornata con interviste, storie e aneddoti per dare inizio a questo nuovo anno scolastico!