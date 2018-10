Speciale Vivere sani, vivere bene 2018

Dal 14 al 21 ottobre a Vicenza si è svolta la X edizione della manifestazione “Vivere sani, vivere bene”, organizzata come ogni anno dalla Fondazione Zoé – ZAMBON OPEN EDUCATION. Gli incontri in programmazione hanno portato a compimento un ciclo triennale articolato in 65 appuntamenti dedicati al cervello e alla salute della nostra mente.

Quest’anno gli esperti hanno dato ai loro interventi un carattere più concreto, con l’obiettivo di indirizzare il pubblico verso comportamenti che aiutino realmente a sviluppare e mantenere alto il livello di benessere quotidiano.

Le parole d’ordine? Prevenzione e, in caso di patologia, cure mirate. Tutto questo grazie ad informazioni aggiornate che possano aumentare la consapevolezza dei meccanismi che governano corpo e psiche.

Anteprima della manifestazione, che si è svolta lo scorso 6 ottobre al Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza, la conferenza “Train the brain: prevenire e rallentare l’invecchiamento cerebrale”: in che modo corretti stili di vita, attività di training cognitivo e fisico, possono contribuire a migliorare la salute del cervello e ritardare le manifestazioni legate all’avanzare dell’età. Relatori Giovanni Anzidei, Vice Presidente della Fondazione IGEA, e la neurologa del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della Ulss8 di Vicenza Michela Marcon.

Oltre a conferenze e dibattiti, il pubblico ha potuto ascoltare concerti, partecipare a laboratori ed assistere a proiezioni cinematografiche.

In questo speciale abbiamo raccolto le interviste ad alcuni tra i tanti ospiti presenti all'evento: il campione olimpionico Rossano Galtarossa e la campionessa paralimpica Francesca Porcellato, il neuroscienziato Giacomo Rizzolati, lo psicologo Giuseppe Varchetta, il direttore del Centro di Medicina del Sonno dell'ospedale San Raffaele di Milano Luigi Ferrini Strambi e il filosofo Telmo Pievati.

Per conoscere nel dettaglio il programma 2018 di “Vivere sani, vivere bene”, ecco sito della Fondazione Zoé: http://fondazionezoe.it/viveresaniviverebene/programma-2018/