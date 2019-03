Speciale: Womenomics

Quale ruolo riveste oggi la donna nella società? Attraverso una serie di interviste, vogliamo proporvi una panoramica del mondo economico al femminile per ricordarci che la donna rappresenta una risorsa preziosa per il sistema economico e sociale.

Nel 1999, Kathy Matsui, analista di Goldman Sachs, elabora la teoria della Womenomics, blend che si compone di donne ed economia: più donne entrano nel mercato del lavoro, maggiore è la crescita economica di un paese. Il percorso verso una piena parità di genere nel mondo del lavoro è ancora molto lungo come testimoniano i dati delle varie ricerche che, ogni anno vengono realizzate a riguardo, tra cui il Global Gender Gap, realizzata dal World Economic Forum: nella classifica l'Italia era al 74esimo nel 2013, 69esima su 142 paesi nel 2014, ed è salita nel 2015 al 41esimo posto su 145 paesi oggetto della ricerca: quindi una situazione che tende a migliorare ma che presenta ancora diverse questioni ancora non risolte. A guidare la classifica sono i paesi nordici come l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia, che presentano le migliori politiche a favore delle donne.

Nel 1792 , Mary Wollstonecraft scrisse: "Il miglioramento della qualità della vita delle donne migliora anche quella degli uomini, un effetto positivo che interessa tutta la società" e forse, mai come ora questo concetto è tornato al centro del dibattito dell'intero sistema economico.