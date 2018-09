Stati Generali dell`Alternanza Scuola-Lavoro

Sabato 16 dicembre 2017 presso la sede del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si sono tenuti gli Stati Generali dell'Alternanza Scuola Lavoro. Così la Ministra Valeria Fedeli: “Più qualità, trasparenza, responsabilità per mettere al centro studentesse e studenti”.

Durante la giornata sono state presentate la Carta dei diritti e dei doveri e la nuova piattaforma digitale per facilitare la gesione dell'alternanza, con il bottone rosso per le segnalazioni degli studenti. E ancora, per favorire al meglio l'alternanza, mille nuovi tutor a supporto delle scuole nella costruzione di percorsi di qualità e un corso di formazione per le ragazze e i ragazzi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzato insieme ad INAIL.