Street Art romana

Il fenomeno dell' arte urbana, o street-art che dir si voglia, ha contagiato già da più di una quindicina di anni anche il nostro paese. Dapprima le grandi città come Milano, Bologna, Torino poi via via l' arte di strada ha raggiunto tanti piccoli e grandi paesi sparsi per la penisola.

In particolare Roma ha conosciuto un vero e proprio boom di questa forma di espressione artistica che non è ormai difficile trovare specialmente fuori dal centro storico, in zone più o meno periferiche, Dal Quadraro a Torpignattara, da San Basilio all' Ostiense fino alla fermata Spagna della metro A in pieno centro. Il successo è stato tale che il comune di Roma ha stampato una mappa che aiuti chi è interessato ad orientarsi tra circa 150 strde in cui è possibile vedere qualcosa come 330 opere. Non mancano nemmeno le visite guidate organizzate da diverse associazioni private.

Ecco allora alcune dell opere più rilevanti di questo fenomeno che ha reso Roma decisamente più al passo coi tempi di quanto non sia normalemente considerata.