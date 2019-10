Terremoto del Centro Italia: un anno dopo

Ad un anno dal 30 ottobre 2016, giorno della scossa più intensa del terremoto che ha colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto, Rai Cultura è tornata sui luoghi colpiti dal sisma e ha raccolto in questo Speciale diverse interviste per ricostruire un quadro dell’attuale situazione grazie alle storie e alle testimonianze delle persone che la vivono in prima persona ogni giorno.

Di seguito i racconti di Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, nel Maceratese; Oliver Marotti, volontario del gruppo Legambiente Marche; Domenico Marzoli, primo ristoratore ad aver riaperto dopo il sisma in località Spina di Gualdo; Damiano Sebastiani, giovane allevatore di Villa Sant’Antonio (Visso); Giorgio Calabrò, il più importante produttore di salumi del Maceratese e Claudio Colotti, fotografo di Pollenza (MC) che ha realizzato diversi scatti raffiguranti proprio le zone del sisma e le persone che ne hanno subìto le pesanti conseguenze.