Umberto Galimberti su Libertà

Uno speciale dedicato ad Umberto Galimberti, che ci parla di libertà. Fino a che punto e in che modo possiamo intenderci liberi? In che misura la mia libertà è determinata anche dalla società e in particolar modo dalla società dei consumi? Passando per il pensiero di Paul Ricoeur fino ad arrivare al rapporto tra la libertà e l'attuale crisi economica, Galimberti traccia un percorso che svela le problematiche del concetto, ma ne sprigiona anche tutte le potenzialità.

L'intervista è divisa in quattro parti, ognuna delle quali si concentra su un aspetto della libertà.

Umberto Galimberti è stato invitato a parlare di libertà all'interno de Il Cortile dei Gentili, un'iniziativa del cardinal Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti.

Il Cortile dei Gentili