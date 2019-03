XXIV Giornata della memoria e dell`impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In occasione dell'edizione 2019 della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il portale di Rai Scuola vi propone questo speciale che, con una serie di documenti filmati, ripercorre il lungo e doloroso elenco delle morti per mafia nel nostro Paese, dagli anni Sessanta, con la prima guerra degli apparati dello Stato alle cosche, fino agli spaventosi attentati della seconda metà del 1990 e alla morte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in quella che è stata definita "l'ultima stagione", la più cruenta, delle stragi di mafia.

Nata nel 1996 per volontà del MIUR, in collaborazione con l’associazione ‘Libera’ e rivolta anzitutto alle scuole di ogni ordine e grado, la Giornata si svolge ogni anno in una città diversa. Quest'anno, per la XXIV edizione, sarà Padova ad ospitare l'avvenimento centrale della giornata ma, simultaneamente, in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina, verrà letta la lista dei nomi delle oltre 900 vittime, con momenti di riflessione e di approfondimento. La rete dell'associazione 'Libera', gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini si stringeranno al dolore dei familiari per ricordare il loro sacrificio e per creare una memoria responsabile e condivisa con la certezza che dal ricordo si possa generare nel presente l'impegno di tutti in nome della giustizia.

Il titolo di questa edizione, Passaggio a Nord-Est, rivela l'intento di porre l’attenzione sulle strategie criminali delle nuove mafie che operano nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Lo speciale si apre con la nostra intervista a Francesca Rispoli, responsabile nazionale del settore Libera Formazione e coordinatrice delle attività che si svolgono nelle scuole e nelle università del Paese in occasione della Giornata del 21 marzo.