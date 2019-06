Internet Festival

Dall'8 all'11 ottobre si è tenuto l'Internet Festival 2015 da Pisa, uno dei più importanti eventi europei dedicati al mondo digitale.

Per quattro giorni la città ha ospitato convegni, dibattiti, mostre, workshop, cooking show, presentazioni, laboratori didattici in un' expo mondiale dedicata alle nuove tecnologie, al web e alle forme di futuro.

In questo speciale, vi proponiamo le interviste ai protagonisti.

Si ringrazia intoscana.it per la realizzazione dei contenuti video.