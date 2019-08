Lo speciale di Rai Filosofia. Il cinema.

Il cinema come oggetto di riflessione filosofica. Il cinema come "fare filosofia". I temi, il linguaggio, la critica: tutti elementi cinematografici che confluiscono nella riflessione filosofica, la stimolano, la modificano, ne vengono inglobati. Questo speciale di Rai Filosofia analizza il cinema dandogli lo statuto che gli compete. Lo inserisce nel suo discorso già a partire dalla trasmissione "Zettel. Filosofia in movimento", per renderlo un "tema" filosofico a tutti gli effetti.