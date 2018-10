Lo speciale di Rai Filosofia. Il valore.

La bontà dei vecchi valori contrapposti ai nuovi. La creazione di valori alternativi. L'imposizione e/o la manipolazione di valori. In cosa consistono i valori? Fino a che punto sono universali? E in che modo sono utilizzabili o modificabili ai fini strumentali? Il concetto di valore oscilla dall'ambito economico a quello morale e può generare molti fraintendimenti, nonché diversi abusi. A partire dalla puntata di "Zettel. Filosofia in movimento" dedicata al tema, lo speciale di Rai Filosofia vuole problematizzare tale concetto. Cos'è un valore? Perché ha così tanta importanza per noi? Come accade che a volte siamo disposti a cambiarli o a non vederli? E, soprattutto, in che modo possono influire sul nostro agire morale? Dal pensiero antico a quello contemporaneo, lo speciale tocca la politica, la società, l'etica.