Roma che legge 2017

Il Prof. Roncaglia presenta “Roma che legge”2017, un ciclo di incontri per insegnati, bibliotecari educatori e studenti universitari, promosso dal Forum del libro con il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre, in collaborazione con le Biblioteche di Roma e il Centro per il Libro e la Lettura.

A seguire, i saluti e il discorso inaugurale di Maurizio Carminiti, Presidente del forum del Libro, del Prof. Felice Casula dell’Università Roma Tre, della Dott.ssa Paola Gaglianone, Commissario delle Biblioteche di Roma e di Massimiliano Fiorucci, Direttore Vicario del Dipartimento Scienze della Formazione di Roma Tre