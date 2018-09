RegoleRai il mondo RegoleRai il mondo

L'11 Maggio 2018 Rai Scuola ha trasmesso la diretta streaming dell'evento “RegoleRai il mondo”, organizzato in media partnership con l’Associazione Sulleregole e rivolto a studenti e professori di scuole secondarie di primo grado.

Il programma ha visto il confronto diretto fra Gherardo Colombo e i ragazzi sul tema delle regole e della democrazia e si svolgerà alla presenza di alcuni studenti delle scuole romane.

Per aiutare i professori a preparare le loro classi all’evento, e alla discussione sul tema della cittadinanza responsabile, è stato realizzato questo speciale con argomenti, suggerimenti, richiami a temi già trattati in forma di fumetti, parole chiave, video di approfondimento e interviste frutto anche dell’esperienza formativa di un gruppo di studenti liceali impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro con l’Associazione Sulleregole.

Questo materiale ha consentito agli insegnanti di avviare un confronto in classe prima dell’evento e agli studenti di attivare una propria riflessione originale e non precostituita su temi come legalità, uguaglianza, democrazia.



Per maggiori informazioni scrivere a info@sulleregole.it