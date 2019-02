Viaggio in Italia - La Corte costituzionale nelle scuole Viaggio in Italia - La Corte costituzionale nelle scuole

Un "viaggio" per aiutare i giovani a progettare il futuro sulle solide fondamenta della Costituzione. Ideato, voluto e promosso dalla Corte costituzionale, parte con la sottoscrizione della Carta d’intenti tra la Corte costituzionale e il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella quale sono indicati modalità e obiettivi del lungo itinerario, in tutte le regioni d'Italia, che porta i giudici negli istituti di istruzione per incontrare gli studenti.