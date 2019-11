Fiera Didacta 2019: voce del verbo innovare

“Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro”. Con queste parole di Leonardo da Vinci si è aperta la 3^ edizione di Didacta Italia alla Fortezza da Basso che dal 9 all'11 ottobre 2019, ha visto la partecipazione di oltre 200 espositori su 31.000 metri quadri, 82 workshop, 67 seminari e 10 convegni.

Fiera Didacta, da oltre 50 anni in Germania, si consolida a Firenze trasformando per tre giorni il capoluogo toscano nella capitale europea della scuola del futuro. Fiera Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore.

Didacta è organizzata da Firenze Fiera; il MIUR, Didacta International, la Regione Toscana, Il Comune di Firenze, Unioncamere, la Camera di Commercio di Firenze, il Florence Convention & Visitors Boureau, ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania) compongono il comitato organizzatore; INDIRE è partner scientifico.

In questo speciale Rai Scuola vi propone una serie di interviste a ricercatori e ricercatrici dell'Indire, oltre ad alcuni approfondimenti dei docenti relativamente al modo in cui la didattica, attraverso gli sviluppi nel mondo digitale, vede cambiare il proprio approccio verso gli studenti.