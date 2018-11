Formazione con Giunti Scuola

Rai Cultura, in collaborazione con Giunti Scuola, ha raccolto in questo Speciale alcune interviste particolarmente mirate nel costruire un quadro di riferimento per la cruciale questione della formazione scolastica, sia per quanto riguarda maestri, insegnanti e docenti che naturalmente per gli studenti.

La formazione Giunti Scuola nasce allo scopo di fornire idee, strumenti e competenze che consentono ai docenti di affrontare il profondo processo di trasformazione che tutti i sistemi educativi stanno attraversando.

Abbiamo incontrato diversi esperti specializzati proprio nel settore della formazione, che hanno condiviso con noi le loro competenze, le loro visioni e i suggerimenti per una formazione scolastica davvero efficace, per sfruttare a pieno tutti gli strumenti che la scuola e la tecnologia mettono a disposizione, per sviluppare al meglio il cruciale momento dell’apprendimento, e per aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e sfruttare a pieno le loro potenzialità, e costruire il proprio futuro di adulti e cittadini.