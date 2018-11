Lo speciale di Rai Filosofia. Il potere

Qual è, oggi, la concezione dominante riguardo il potere? Come viene vissuto a livello quotidiano? Quali erano le concezioni della politica, del potere e della giustizia nei secoli scorsi? Questo speciale di Rai Filosofia indaga le diverse angolazioni e le successive concezioni che il pensiero occidentale ha dedicato al potere. Partendo dalla puntata di "Zettel. Filosofia in movimento", il percorso si snoda tramite i libri, la riflessione sulla geopolitica che caratterizza la puntata di "Nautilus" e, infine, le riflessioni sul tema dei principali filosofi del passato come del presente.