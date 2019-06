World Philosophy Day 2017

Ogni anno, il terzo giovedì del mese di novembre, si celebra in tutto il mondo il World Philosophy Day, indetto dall'Unesco nel 2002 per onorare il valore cruciale della filosofia nello sviluppo del pensiero umano.

Giovedì 16 novembre 2017 presso la Sala Comunicazione del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Giornata Mondiale della Filosofia è stata celebrata con un convegno sul tema La pratica filosofica come opportunità di apprendimento per tutti, a cura del MIUR e del CRIF, Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica.

Al termine della Giornata è stata donata alla Biblioteca del MIUR la riedizione completa della Rivista di filosofia “Il Pensiero”, che nei suoi 60 anni di storia ha coinvolto i massimi esponenti della filosofia europea. Questo importante patrimonio risulta oggi disponibile sia in formato cartaceo che in digitale, anche grazie al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro che ha coinvolto studenti e insegnanti del triennio dei licei Licei “D. A. Azuni” e “G. Marconi” di Sassari insieme a ricercatori e docenti del Corso di Laurea in Filosofia dell’Università di Sassari.

In questo speciale di Rai Scuola le interviste ai principali relatori del World Philosophy Day 2017: